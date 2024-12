Carlo Gaggioli ricordato dagli amici

A un anno dalla scomparsa il 7 dicembre, sabato prossimo, nell’auditorium Spazio Binario di Zola Predosa (piazza della Repubblica 1) sarà ricordato Carlo Gaggioli, noto come "Il Re del Pignoletto" per la passione con cui si era battuto fino alla venerabile età di 93 anni e mezzo per la promozione del più autoctono dei vini dei Colli Bolognesi. Le memoria delle opere di Gaggioli risuonerà nelle parole di Astorre Legnani, storico farmacista di Zola e amico di Carlo Gaggioli, Antonio Capelli, presidente Consorzio Vini Colli Bolognesi, Gabriele Mignardi, storico e giornalista, e della figlia Letizia Gaggioli, titolare dell’azienda vitivinicola creata da Carlo nel podere Bagazzana. L’evento avverrà a margine della conferenza "La Via dei Brentatori tra passato e futuro". Introdotta da Paolo Grazia, vedrà la partecipazione Maria Grazia Palmieri, Presidente della Compagnia dell’Arte dei Brentatori, Paolo Corbini, direttore dell’associazione Città del Vino, e Tiberio Rabboni, neo presidente dell’Ente per i Parchi Emilia Orientale.

