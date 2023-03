Carlo Pastore: "A Bologna i club sono una vera finestra sulla musica"

Il festival ’Mi Ami-Musica importante a Milano’ sbarca per un giorno a Bologna. Venerdì dalle 21,30 la kermesse amante della musica italiana con l’identità da "next big thing" (d’obbligo l’inglese che rende tutto più rock), arriverà al Covo club per una preview che anticipa la manifestazione sul palco dal 26 al 28 maggio. Aftersalsa, Nobody Cried For Dinosaurs e Deki Alem, duo svedese tra i più ’caldi’ in circolazione, sono i nomi protagonisti della serata che il festival, creato nel 2005 da Rock.it, ha fortemente voluto. Carlo Pastore (ph Silvia Violante Rouge), direttore artistico con Stefano Bottura, racconta Mi Ami e anche il suo rapporto con Bologna nel podcast odierno ’Il Resto di Bologna’, ascoltabile online sul nostro sito.

Carlo Pastore, come fa un festival (19 edizioni) a essere così longevo?

"Proprio recentemente abbiamo fatto un workshop per spiegare non come si fa a fare un festival, ma come siamo riusciti a farlo durare. Perché i primi anni hai quello slancio, quella voglia, poi però ci sono altre tematiche che hanno a che fare con la continuità, con la sostenibilità, con le vite che cambiano, perché anche noi invecchiamo".

Come le band, anche gli organizzatori invecchiano.

"Sì, c’è questo tema del crescere, che vuol dire semplicemente capire come il contesto possa cambiare e possa cambiare anche nei confronti del pubblico. Quando abbiamo iniziato nel 2005 c’era un pubblico completamente diverso da quello di oggi. Ed è diverso il nostro modo di comunicare. All’inizio comunicavamo prevalentemente con dei flyer cartacei e un sito internet, oggi è tutto sui social e adesso stiamo spingendo come dei pazzi su tik tok".

La preview di Mi Ami avviene a Bologna, non a caso. Sotto le Due Torri la scena dei club è molto interessante.

"Ero fermissimamente convinto di voler fare l’università a Bologna e invece Rock.it, il portale musicale italiano da cui è poi nato Mi Ami, come espressione dell’attività quotidiana fatta online, mi ha chiesto di venire a lavorare a Milano, quindi ho mollato l’idea di trasferirmi a Bologna. Ma io frequentavo il Covo, partendo dalla provincia, quando ancora facevo le superiori. Ci ho fatto anche due capodanni e lo dico per spiegare quanto Bologna sia una città veramente peculiare dal punto di vista della restituzione alla scena musicale in Italia e non solo. Perché è una città con una forte presenza universitaria e studentesca, ci sono dei club come li intendo io, posti medio piccoli che riescono anche a fare una programmazione sempre molto radicale, permettendoti di vedere cose che altrove non vedresti".

Benedetta Cucci