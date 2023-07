Carlo Piastra, Segretario Provinciale della Lega, "Mettere al centro i territori e le autonomie"

Carlo Piastra, segretario provinciale della Lega da febbraio, già deputato, corre per prendere il timone del Carroccio emiliano.

Qual è il suo programma?

"Mettere al centro i territori, le istanze locali e i militanti. Le proposte, i progetti, i programmi e i candidati dovranno partire dal basso, per dare risposte concrete ai problemi reali delle comunità emiliane".

Come imposterà il rapporto con gli alleati del centrodestra?

"Faremo la Lega, mettendo al centro i territori e le autonomie. Lavorando insieme, nel rispetto reciproco, potremo ottenere grandi risultati, come vincere la Regione Emilia-Romagna".

Nel 2024 le Europee, nel 2025 le Regionali. C’è già qualche candidatura in ballo?

"Le candidature dovranno rispettare il territorio e l’impegno. La militanza per la Lega e per l’Emilia saranno criteri dirimenti. Sarà difficile avere paracadutati da fuori pronti a usare la Lega come un pullman".

Il centrodestra ha vinto alle ultime tornate elettorali, ma la Lega ha ridimensionato i suoi risultati. Che cos’è mancato?

"Sono ragionamenti che riguardano l’Italia nel suo complesso. Abbiamo pagato la scelta responsabile di rimanere al governo, impedendo che la sinistra facesse tutto quello che aveva in programma, come il sistema elettorale proporzionale o il Ddl Zan. Se oggi il centrodestra governa è grazie alla Lega, non ad altri".

Il generale Figliuolo è il commissario per la ricostruzione. Bonaccini ha parlato di scelta ’centralista’. Che cosa ne pensa?

"Siamo l’unica forza politica che ha compreso la scelta di Figliuolo sia nello scorso governo che in questo. Non deve stare simpatico o antipatico, ma far ripartire la nostra Regione".

