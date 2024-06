Carlo Stanzani morto dopo la scomparsa dalla casa di riposo a Bologna

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 18 giugno 2024 – È stato trovato morto dopo quattro giorni di ricerche Carlo Stanzani. L’anziano di 79 anni, molto conosciuto a San Giovanni in Persiceto, dove aveva lavorato come idraulico aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso venerdì.

L’uomo era sparito dalla struttura per anziani Villa Salus San Petronio, nel quartiere Savena di Bologna, dove era ospite da circa un mese. Pare che l’anziano fosse uscito dall’istituto durante l’orario di vista dei parenti, intorno alle 17,30 di venerdì scorso senza più rientrare. Subito sono scattate le ricerche. Il 79enne non aveva con sé il cellulare né i documenti e aveva bisogno dei farmaci per la sua terapia quotidiana.

La famiglia dopo avere allertato le forze dell’ordine aveva già anche chiesto l’intervento trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’.

Non era la prima volta che Carlo Stanzani faceva perdere le tracce, allontanandosi sia dalla propria abitazione che da un’altra struttura per anziani lasciando nell’angoscia i famigliari.

Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 nei pressi della ferrovia, in zona Savena.

p.l.t.