Carlo Ventura: "Ascolto la melodia delle nostre cellule per capire come guarirle"

Carlo Ventura è professore ordinario di Biologia molecolare all’Alma Mater, ma lui si definisce un ‘meccanico di cellule’. "Lavoro sulla medicina generativa – spiega –: sfruttare le energie per guarire". Oggi alle 16 terràun incontro nell’ambito del Festival del Confine, organizzato dal Teatro Abc in piazza di Porta Castiglione. Tema, ’Cell Melodies. Il confine tra arte e scienza’, in dialogo con il poeta Gabriele Via su un tema complesso quanto affascinante. Quello dei segnali – elettrici, luminosi, sonori – prodotti dall’oscillazione delle cellule, che si configurano come vere e proprie ‘melodie’ cellulari, e della possibilità di convogliare verso le cellule vibrazioni analoghe per attivarle e guidarle in un processo di riparazione. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione a abcprenot@libero.it.

Professore, possiamo dire che le nostre cellule compongono musica?

"La biologia ha una melodia. E le nostre cellule hanno tutte un’intelligenza che esprimono con le loro frequenze. Compongo così una partitura armonica e raffinata. Generano energie fisiche, come le radiazioni elettromagnetiche, le vibrazioni meccaniche e i campi elettromagnetici".

Questo cosa significa per il progresso scientifico?

"Gli effetti vengono guardati con molto interesse: sta prendendo piede l’utilizzo dell’energia fisica per riuscire a parlare alle nostre cellule, incluse quelle staminali, per renderle più efficaci e capaci di rigenerarsi".

Per un processo di auto-guarigione?

"Si tratta di nuovi paradigmi in medicina rigenerativa e di precisione, basati sull’utilizzo delle caratteristiche diffusive delle energie fisiche per raggiungere e riprogrammare le cellule staminali dove queste già si trovano, in ogni tessuto, promuovendo meccanismi di auto-guarigione senza la necessità di trapianto di cellule o tessuti".

Ci può fare un esempio?

"Se registriamo i profili oscillatori di una cellula staminale con strumenti opportuni, otteniamo una sorta di codice morfo-genetico. Ovvero informazioni fisiche che quando vengono ridate alla cellula, la guidano verso quel tipo di trasformazione".

Amalia Apicella