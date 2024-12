Carlotta Vagnoli e ’Le solite stronze’

Per il ciclo ’DuseRacconti. Storie di donne’, stasera alle 21 arriva sul palco del l’autrice e speaker radiofonica fiorentina Carlotta Vagnoli, classe 1987. Il monologo inedito, intitolato ’Le solite stronze’, sintetizza il punto di vista della scrittrice sul ruolo delle donne nella società attuale. Sotto la lente d’ingrandimento c’è chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna ‘angelo del focolare’ e finisce per questo nel mirino di un mondo fatto a misura d’uomo. Drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla.