Carlotto: "Anche il mio Alligatore è cambiato"

Carlotto, che cos’è il Nordest per un romanziere come lei? "È una terra bellissima abitata da molta brava gente impegnata spesso nel volontariato e da un sottobosco malvitoso che in alcuni casi è riuscito a infettarla, facendola diventare anticipatrice di un modello delinquenziale. Quando questa area veniva definita locomotiva economica si sono verificate illegalità legate all’evasione fiscale, al lavoro nero e al traffico dei rifiuti che hanno convinto una certa cultura criminale che qui si trovasse il sistema perfetto per commettere reati. Siamo di fronte a un mondo complesso, ma anche a un sistema interessante".

Massimo Carlotto, padovano di nascita e di residenza, ha indagato questa frontiera con ricercata puntigliosità creando un personaggio, l’Alligatore, che è arrivato alla sua decima impresa. Questo detective si chiama in realtà Marco Buratti, è un ex cantante blues ingiustamente detenuto per anni ed è diventato un investigatore privato senza licenza nel 1995 nel romanzo La verità dell’Alligatore. Con i suoi due soci si muove nei meandri della malavita conducendo indagini ai margini della legalità, con metodi non proprio ortodossi ma mai violenti. È stato anche protagonista nel 2020 di una serie tv diretta da Daniele Vicari ma "ora – spiega l’autore – non so cosa succederà... La Rai ha venduto i diritti a Disney".

Erano otto anni che non entrava in azione. Adesso è uscito il nuovo romanzo A esequie avvenute (Einaudi) che verrà presentato, nell’ambito de La voce dei libri, domani alle 18 in Salaborsa: in dialogo con l’autore ci sarà Alessandro Berselli.

Un inverno gelido nelle paludi, un sequestro, un mistero. Cha storia ci dobbiamo aspettare stavolta? "L’Alligatore viene contattato per pagare il riscatto di una donna scomparsa, ma qualcosa va storto. La storia comincia a muoversi su due piani, denunciando da una parte l’attività delle banche clandestine cinesi e dall’altra le mafie ucraine. Si tratta di due realtà oggi molto presenti nel Nordest. Di più non voglio dire. Ho fatto, per la prima volta, un post su Facebook per chiedere ai lettori di non spoilerare. Ci sono tre colpi di scena che, se rivelati, farebbero crollare l’interesse".

Come mai il suo personaggio è sparito per tanto tempo? "Pur avendo pubblicato in questi anni altri libri, ho aspettato che per l’Alligatore i tempi fossero di nuovo giusti. Sono convinto che il noir sia uno strumento per raccontare la realtà e le trasformazioni sociali e che la serialità a questo serva. Ho osservato la maturazione nel tempo della nuova criminalità e poi ne ho scritto".

Sono finiti dunque i tempi di Maniero e della banda del Brenta? "È preistoria. Adesso l’emergenza è rappresentata dalle culture mafiose protette a livello internazionale. Ripeto: il noir è una scusa per raccontare altro. Hanno detto che questo mio romanzo è doloroso. Lo è perché anche l’Alligatore cambia e, a 60 anni, comincia a riflettere sul vissuto".

Perché questo tipo di letteratura è così popolare? "Lo è in tutto il mondo e, a maggior ragione, in Italia dove il genere è stato sdoganato da Andrea Camilleri. Bisogna fare però una distinzione netta fra i generi: il giallo è un poliziesco con un crimine e una soluzione consolatoria ma è il noir a sovvertire la struttura narrativa".