Carmina Burana al Barbarossa

Se il Carmina Burana è il testo medievale per eccellenza, l’opera omonima di Carl Orff, non poteva mancare nel programma del Barbarossa. E proprio al Cà Nova di via Roslè, a ingresso gratuito, verrà messo in scena stasera alle 21. Al coro si uniranno la corale Quadrivium di Medicina, con la collaborazione anche del liceo Lucio Dalla. A coordinare sarà il Maestro Gianluca Cofone.