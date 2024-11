’Carmina Burana’, la lirica in concerto

Dopo il possente intermezzo della ’Valchiria’ di Wagner in forma di concerto all’Auditorium Manzoni, il Teatro Comunale riprende la sua Stagione lirica ufficiale al Comunale Nouveau, ma senza presentare una vera opera scenica (l’ultima risale a luglio: il ’Trittico’ di Puccini). Ciò che andrà in scena questa sera, (dopo lo sciopero che ha cancellato l’appuntamento di giovedì sera) e domenica pomeriggio, sono infatti i popolarissimi ’Carmina Burana’ di Carl Orff, l’unica composizione vitale di quel compositore tedesco di metà Novecento noto soprattutto per un fortunato ’Metodo Orff’ destinato all’insegnamento infantile della musica. Un’opera più o meno ‘vera’, in realtà, era stata prevista in origine, durante gli stessi giorni: quella ’Voce del silenzio’ che il Comunale ha da tempo commissionato espressamente al compositore Alessandro Solbiati e che aveva annunciato con la regia di Stefano Poda, rinviata però senza fornire troppe spiegazioni e sostituita da quella che, sulla carta, si delinea invece come ’cantata scenica’, spesso presentata in teatro sotto forma di balletto. Sarebbe stato quanto mai interessante vedere proprio le personalissime coreografie di Poda interagire con le musiche dei ’Carmina Burana’, perfettamente idonee ad accogliere la sua estetica (invece di vederla sovrapposta, com’è più frequente, a impermeabili drammaturgie ottocentesche); la decisione finale è stata invece quella di proporre la partitura di Orff in forma di concerto, con un sottofondo visivo – così sembra di capire dall’annuncio – affidato alle creazioni video di Innovio Arts, ispirate all’iconografia del medievale ’Codex Buranus’ da cui Orff trasse i testi poetici da mettere in musica nella sua cantata, ispirati alla mutevolezza del destino. La realizzazione musicale è tutta in mano al direttore Marco Angius, bacchetta di riferimento per il Novecento storico. Al suo comando ci sarà un’orchestra ampia e lussureggiante, come la fantasmagorica partitura richiede, un coro a pieno regime (istruito come sempre da Gea Garatti Ansini) e un coro aggiuntivo di voci bianche (preparato da Alhambra Superchi). Tre voci soliste: il soprano Maria Eleonora Caminada, il tenore Marco Ciaponi e il baritono Tamon Inoue. Spettacolo da 1 ora e 10, con tradizionale presentazione nel foyer del Comunale Nouveau, tre quarti d’ora prima dello spettacolo, e sostegno alla produzione della sempre benemerita Alfasigma.