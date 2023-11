Carmine Abate analizza Andreotti

Una riflessione per capire come è cambiata la politica. Italia Viva organizza, oggi alle 17, al circolo CostArena di via Azzo Gardino 48, la presentazione del libro di Carmine Abate ’Giulio Andreotti. La politica di ’concretezza’ negli anni dell’apertura a sinistra (1956-1963)’ edito da Albatros. Oltre all’autore, saranno presenti il senatore Pier Ferdinando Casini e Alberto De Bernardi, docente di Storia contemporanea all’Unibo. A moderare il confronto sarà Marco Battiato, vice presidente di Italia Viva. Il saggio esamina gli scritti di Andreotti pubblicati sulla rivista ’Concretezza’ in particolare nel periodo di avvicinamento tra la Dc e il Partito socialista.