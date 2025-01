"Carne e uova scadute destinate alla mensa degli agenti alla Dozza"

Carne e uova scadute, che sarebbero probabilmente finiti nei pasti serviti alla mensa della polizia penitenziaria alla Dozza. A denunciare il grave episodio è il segretario della Cisl Nicola D’Amore. "Abbiamo appreso – dice D’Amore – di un controllo effettuato lo scorso 31 dicembre dalla commissione mensa, dall’esito estremamente preoccupante. Sarebbe stata, infatti, riscontrata la presenza di un considerevole numero di alimenti scaduti, non rimossi tempestivamente e il cui utilizzo nelle pietanze destinate al personale non può essere escluso. In particolare, sarebbero stati trovati circa 10 litri di albume scaduti il 28 dicembre, una trentina di uova scadute il 29 dicembre, 3 scatoloni di braciole di maiale scadute il 30 dicembre e due scatoloni di petto di pollo con data di scadenza nello stesso giorno. Inoltre, sarebbero stati rinvenuti sughi cotti e pizze privi di indicazioni relative alla data di preparazione e di scadenza, nonché avanzi di cibo provenienti dai giorni precedenti. Questa situazione è assolutamente inaccettabile, poiché potrebbe compromettere la salute del personale, ragion per cui si chiede di conoscere quali azioni siano state intraprese nei confronti della ditta appaltatrice del servizio mensa e se la questione sia stata tempestivamente segnalata ad altri organi competenti, al fine di evitare il ripetersi di episodi simili in futuro".