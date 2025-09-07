Carne halal a scuola, la rivolta: "L’assessore Ara ci riceva"

Quasi 11.000 firme contro la carne halal servita a scuola. Ieri, alla Casa dell’angelo di via San Mamolo, gli oppositori dell’iniziativa si sono ritrovati per confrontarsi e decidere le prossime mosse. "La partecipazione non è stata numerosissima, ma molto agguerrita – sottolinea Carlo Terrosi, presidente della coop ’Le Macchine celibi’ –. Abbiamo deciso che lunedì (domani, ndr) formeremo una delegazione per chiedere un incontro all’assessore Daniele Ara (Scuola, ndr) e confrontarci. Presenteremo le 10.900 firme ad oggi raccolte online, un dato ragguardevole".

L’obiettivo è di portare avanti la battaglia contro la carne preparata secondo tradizioni e norme islamiche a scuola: "Ara ha già scritto sui social che è disponibile a incontrarci – prosegue Terrosi –. Chiederemo di ripensare a questa decisione che, secondo noi, introduce un elemento religioso nella scuola pubblica, che dovrebbe essere laica". "Mi hanno dato del razzista e dello xenofobo – insiste Terrosi –, ma io non sono niente di tutto questo e prendo come esempio la Francia, dove in nome della laicità sono stati tenuti fuori dalle scuole la carne halal e il velo. Integrazione e immigrazione sono argomenti da trattare con prudenza e buonsenso, altrimenti si rischia di innescare una miccia di razzismo molto esasperato".

Terrosi chiederà anche "un accesso agli atti per sapere quali forniture siano state attivate e da chi, quanti soldi vengano spesi e se ci siano state procedure di gare pubbliche oppure affidamenti diretti e convenzioni".