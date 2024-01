’Carne halal’ per gli alunni musulmani

La mensa della scuola, a Castenaso, è aperta a tutti gli studenti, qualunque siano le loro esigenze. Da ora in avanti, infatti, nelle mense scolastiche di Castenaso è stato attivato il servizio di ’carne halal’, ovvero rispettosa dei precetti islamici, per chi ne fa richiesta. La possibilità riguarda tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Castenaso e coinvolge all’incirca una cinquantina tra bambine e bambini. Più della metà di questi hanno già aderito al progetto. Ogni preparazione a base di carne viene quindi sostituita da preparazione a base di pollo/tacchino rigorosamente certificati halal.

Alla base di questa importante modifica la voce di un gruppo di mamme e papà. La richiesta del nuovo servizio è stata presentata all’amministrazione mesi fa da parte di alcuni genitori con l’obiettivo di garantire un migliore servizio pasto ai figli che aderiscono a diete particolari.

La ‘mozione’ è stata, poi, da subito sostenuta dall’assessorato alla Scuola e Infanzia nella persona di Pier Francesco Prata. L’assessore ha, infatti, dichiarato in merito: "Si tratta di una importante opportunità di inclusione e dialogo multiculturale, per cui siamo grati ai cittadini che hanno lanciato la proposta, che abbiamo sostenuto convintamente insieme a Felsinea Ristorazione, gestore in appalto del servizio".

La carne halal viene proposta nell’attuale menu, composto da cinque settimane di rotazione, per cinque volte come condimento del primo piatto: quattro volte come ragù di pollo halal ed una volta come brodo di pollo halal. Viene, invece, servita come pietanza sei volte come fettina di pollo o polpette o bocconcini di pollo halal e due volte come salume fesa di tacchino halal, in sostituzione al prosciutto cotto. Il servizio è già stato attivato giorni fa per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. L’assessorato ha, poi, sollecitato le famiglie che non hanno ancora espresso una preferenza con una ulteriore comunicazione, allegando a tutte le missive le informazioni specifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti utilizzati per garantire questo servizio. Per chi fosse interessato e volesse informazioni più dettagliate si può rivolgere all’Ufficio scolastico ai numeri 051.6059131/253/129 o per mail a: scuola@comune.castenaso.bo.it.