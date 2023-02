Carnevale al centro Pertini

Tre appuntamenti col carnevale da domani al centro sociale Pertini con musica, gastronomia e dialetto bolognese. Si inizia domani con la festa del giovedì grasso: alle 20.30 appuntamento con i balli di gruppo in maschera. Domenica dalle 16, sempre negli spazi di via Raibolini l’associazione Ricreamente proporrà una festa di Carnevale per bambini, poi dalle 18,30 i balli di gruppo e alle 19 la festa continua con aperitivo e crescentine. Martedì grasso torna il Gran galà delle sfrappole. Dalle 20,30 inizia la degustazione e la gara delle sfrappole preparate dalle volontarie del centro Pertini in competizione con quelle del centro Baiesi di Castello di Serravalle. Musica con Lucio Deligia & Beppe Rizzo e gli intermezzi musicali del Dottor Balanzone e della compagnia L’aj stréca un po’. Ingresso ad offerta libera.