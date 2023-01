Carnevale di Persiceto Lavoro di gruppo a Roma sulla candidatura Unesco

Carnevale di Persiceto in cammino verso il riconoscimento Unesco. Nell’ambito della candidatura dei Carnevali storici dei carri di cartapesta a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, si è svolta venerdì, 13 gennaio, a Roma la prima giornata di focus group delle comunità della rete per un’educazione al patrimonio culturale e immateriale. Nella sala "Diego Carpitella" dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale a Roma si è svolto l’incontro "Educazione al patrimonio culturale demo-etno-antropologico e immateriale: confronto e focus group fra le comunità dei Carnevali storici dei carri di cartapesta". Nella mattinata sono intervenute le autorità dei nove Comuni che costituiscono la rete e che hanno firmato, nel maggio 2022 a Fano, il Memorandum of understanding a sostegno del percorso di candidatura, tra cui l’assessore Alessandro Bracciani per San Giovanni in Persiceto.

Attraverso approfondimenti tematici mirati, i funzionari dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, hanno sollecitato le riflessioni delle varie comunità e l’individuazione dei loro tratti specifici. I rappresentanti delle comunità, inoltre, a fine mattinata hanno potuto presentare la realtà di ciascun carnevale attraverso il racconto diretto di storie, tradizioni, caratteristiche e peculiarità. Nel pomeriggio i referenti di ciascun carnevale hanno partecipato a diversi tavoli di lavoro e attività laboratoriali. Obiettivo della giornata è stato, anche quello di creare un gruppo di lavoro integrato e trasversale.

z. p.