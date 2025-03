Carnevale sempre più storico, ufficializzata la De.Co allo Spillo: "Adesso puntiamo all’Unesco"

Allo Spillo del carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, come annunciato, è stata attribuita ufficialmente la De.Co, Denominazione comunale, dal Comune di Bologna. Lo Spillo rappresenta la magia della trasformazione dei carri allegorici che rende unica la manifestazione carnevalesca persicetana. Oltre allo Spillo, anche l’Associazione carnevale, che annualmente organizza e promuove i corsi mascherati insieme al Comune di San Giovanni, è stata iscritta al registro delle denominazioni comunali.

"Siamo molto felici dell’ufficializzazione del marchio De.Co – dice Alessandro Bracciani, assessore comunale alle Attività produttive e alla Comunicazione –, riconoscimento che l’apposita commissione comunale di Bologna ci aveva già anticipato in occasione dei recenti corsi mascherati. Tutte le azioni di valorizzazione del carnevale che stiamo mettendo in atto, dalla De.Co alla candidatura a bene culturale immateriale presso l’Unesco, sono proprio mirate a sostenere questa tradizione culturale. Il nostro carnevale e in particolare lo Spillo costituiscono un grande patrimonio di saperi che va tramandato, sostenuto e valorizzato".

Gli fa eco Andrea Angelini, presidente dell’Associazione carnevale Persiceto: "La notizia dell’ufficializzazione della De.Co da parte della Giunta del Comune di Bologna ci riempie di orgoglio. Il nostro carnevale, oltre a essere uno dei più antichi d’Italia ha questa caratteristica davvero singolare: lo Spillo, cioè il momento in cui i carri si trasformano completamente, rivelando il loro significato allegorico. Ma non ci fermiamo qui: col Comune di Persiceto abbiamo intrapreso un percorso per ottenere il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale Unesco e continueremo a lavorare insieme in questa direzione".

L’ultima edizione del carnevale, la 151ª, che si è tenuta lo scorso 23 febbraio e lo scorso due marzo, con la seconda sfilata e le premiazioni, ha visto trionfare la società carnevalesca ‘Jolly&Maschere’; al secondo posto i Brot&Cativ e terzi classificati I Gufi.

p. l. t.