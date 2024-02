Carnevale, ultima sfilata dei carri. Domenica la premiazione degli spilli

Grande attesa a San Giovanni in Persiceto per conoscere i vincitori della 150esima edizione dello storico Carnevale. Domenica, a partire dalle 13,45, inizierà la terza ed ultima sfilata dei carri allegorici. A seguire la premiazione dei carri vincitori. All’evento partecipano la banda e le majorettes della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (Pisa). Alle 15, in piazza Garibaldi, si terrà lo spettacolo musicale con la partecipazione dell’orchestra Mirko Casadei. L’evento è presentato da Andrea Barbi in collaborazione con Radio Stella. Lunedì, infine, alle 20,30, nel circolo Arci Bocciofila persicetana, si terrà il tradizionale ‘Processo del lunedì: giurati e carristi a confronto’. Nell’occasione sranno consegnati i premi ‘Bertoldini’ e il ‘Gonfalone 150esimo’. Fino al 25 febbraio, nell’ex chiesa di Sant’Apollinare, è possibile visitare la mostra ‘Le sottilissime matite di Bertoldo’, con le tavole di quasi 100 artisti, tra vignettisti, fumettisti, illustratori e designer che sono stati chiamati alla corte del re per interpretare l’iconica figura di Bertoldo.

Fino al 17 marzo è aperta ‘Trenta, Trenta, Trenta’, la mostra diffusa che racconta la magia dello ‘spillo’ del Carnevale di San Giovanni in Persiceto attraverso varie installazioni a cielo aperto per le vie della cittadina. All’interno della ex chiesa di San Francesco è poi esposto uno spettacolare allestimento che riproduce i particolari di un carro allegorico.

Aspettando i vincitori del Carnevale, domani alle 10, nel chiostro di san Francesco (piazza Carducci), si terrà il ‘Laboratorio con la cartapesta’ dedicato ai bambini e il mini tour per visitare la mostra ‘Trenta, Trenta, Trenta’. Sempre sabato ma alle 14,30, in piazza del Popolo e nel centro storico, si svolgerà la tradizionale ‘Camminata della Corte di Re Bertoldo’; una corsa in maschera non competitiva a passo libero, in collaborazione con l’Associazione persicetana podistica.

Anche a San Matteo della Decima, la frazione di Persiceto, domenica si terrà la sfilata e proclamazione della classifica della 135esima edizione dello storico carnevale. In piazza delle Poste, alle 13,30, si terrà l’apertura dei grandi corsi mascherati e la sfilata dei carri allegorici lungo le vie Togliatti e Cento. Alle 15,30, si terrà la consegna delle targhe ricordo; mentre alle 16 è prevista la premiazione dei carri in concorso. Alle 19,30, è in programma infine il veglione nella Corte Castella in via Fossetta.

p.l.t.