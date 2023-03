Caro amico (interista) ti scrivo...

Gianni

Gennasi

IL FUSONE

A zonzo di notte in via Bellinzona, agile e curioso, solenne e possente, libero e padrone. Io rinascerò cervo a primavera, fuori Saragozza.

LA PROVOCAZIONE

Quelli del comitato ‘Via Petroni e dintorni’, attestati sulla trincea del buon senso e del quieto convivere, e quindi destinati a perdere, stavolta ci hanno messo il carico: cinquecento euro a chi li aiuterà a dare un nome alle quattro ragazze riprese di notte da una telecamera mentre imbrattavano un muro, a quanto pare fanatiche animaliste. Taglia e scuci.

IL GIGANTE

Palazzo d’Accursio ha siglato un contratto triennale per la "manutenzione programmata" della fontana del Nettuno con l’Istituto centrale per il restauro di Roma, del valore di quasi 160mila euro. L’acqua santa.

VANDALISMI

Divelta e gettata nel canale delle Moline la finestrella di via Piella, il suggestivo affaccio che tanto attrae gli innamorati, stanziali e forestieri. Va’ dove ti porta la corrente.

IL PASSANTE

Passano gli anni e persino i decenni, ma la strategica, indifferibile, mitologica opera stradale segna il passo. Assodato che l’avvio dei cantieri è slittato dal secondo semestre del 2023 alla metà del 2024, l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, ha convocato le parti interessate (Autostrade per l’Italia, Città metropolitana e Comune di Bologna) per una riunione entro metà mese. "Guardati dalle idi di marzo!", rimuginano gli automobilisti che hanno fatto le scuole alte e sono invecchiati in coda sulla tangenziale.

FILM E DIRITTI

Da venerdì a domenica, su iniziativa della Cineteca e in collaborazione con il Comune e l’Università, il Lumière ha ospitato una retrospettiva di sessant’anni di cinema iraniano, specchio e testimone di un popolo in lotta per la libertà. Purché non diventi una causa Persia.