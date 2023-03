Gianni Gennasi

Festa grande lassù, in Tribuna, per gli ottanta di Domenico Sputo detto Lucio, sempiterno cuore rossoblù. Con ciliegiona sulla torta, dolce e insperata, perché battere la Beneamata è gioia pura e rara da quel dì, 7 giugno ‘64, settimo e ultimo scudetto del Bologna che giocava come si gioca solo in paradiso, appunto, e vivaddio senza doping. Due volte di fila, poi, al Dall’Ara: l’anno scorso la raduiata vietata ai minori, tre giorni fa la sberla da ko di Orsolini, sempre su gentile omaggio della non premiata ditta nerazzurra. Caro amico (interista) ti scrivo, così ti distruggo un po’…