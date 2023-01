Caro-bollette, il teatro cancella il sabato sera

Si apre domenica prossima il sipario sulla trentesima edizione della stagione dialettale del teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. Un cartellone promosso per tre decenni da Giampaolo Franceschini e che porterà sulla scena sette compagnie dialettali bolognesi con altrettanti spettacoli che per la prima volta però verranno rappresentati solo una volta. Per ragioni di spese gestionali infatti non si farà la doppia rappresentazione: il sabato sera e il pomeriggio della domenica seguente. Una decisione sofferta, anche per la direzione di Casalecchio delle Culture che come per tutti gli altri contenitori culturali, deve fare i conti con bollette energetiche sempre più salate, così da indurlo anche a concentrare la presenza degli appassionati di un genere che ha sempre un pubblico vasto di estimatori.

Dopo un anno di sospensione per Covid riprende così la rassegna più longeva del bolognese, sempre affidata alla iniziativa di Franceschini: "E’ bello poter riprendere questo cartellone. Oltre al Dehon per la città e Casalecchio per la provincia, sono ormai poche le occasioni di divertirsi in serenità ascoltando vicende sempre allegre e popolari, interpretate da bravi attori capaci di usare la lingua-madre della nostra città". Come già avvenne per il ventennale e il venticinquesimo cartellone, il Comune di Casalecchio renderà omaggio all’impresario.

"Il sindaco sarà presente per manifestare la riconoscenza e la stima della città per una fedeltà ammirevole", spiegano in Comune. Le locandine del trentennale sono pronte e in alto campeggia il titolo della rassegna: ‘Totti al dmanndg a teater’. Alle 16 di domenica ad inaugurare il cartellone sarà la compagnia dialettale bolognese Gloria Pezzoli che porterà sulla scena del Betti la sua commedia In Famaja: testo e regia di Gloria Pezzoli, che con la sua compagnia nella quale recitano molti giovani rappresenta storie vere o aderenti al reale e si discostano dai temi consueti del teatro dialettale alternando momenti comici, umoristici e sentimentali. Tipiche le situazioni che si vivono ‘In Famaja’: festeggiare un anniversario, invitare a pranzo una zia smemorata che non vediamo da anni, ritrovarsi per fare due chiacchiere...Non ha importanza perché in famiglia certe cose non cambiano mai. Il 29 gennaio toccherà alla compagnia dialettale musicale I Nuovi Felsinei che porterà in scena ‘M’al faresset un piasair?. A seguire, fino a metà marzo, i Nuovi Felsinei, Marco Masetti, La Ragnatela, Arrigo Lucchini, i Multipli e la compagnia del Dopolavoro ferroviario.

Gabriele Mignardi