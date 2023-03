Caro-bollette, uno sportello per i consigli

È stato inaugurato ieri il primo sportello comunale per l’energia. A tagliare il nastro per il nuovo servizio gratuito sono state la vicesindaca Emily Clancy e l’assessora al Coordinamento della transizione ecologica, Anna Lisa Boni. Lo sportello offre informazioni su energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio e consumi consapevoli. Fra i tanti servizi offerti, verrà insegnato ai bolognesi come leggere la bolletta, scoprire come diminuire i consumi, la differenza tra energie rinnovabili e non e come utilizzarle, come auto produrre energia rinnovabile e infine conoscere le detrazioni fiscali e gli incentivi che derivano da queste decisioni al livello legislativo statale. L’obbiettivo è quello di migliorare la conoscenza della cittadinanza sui benefici che derivano dall’impiego di fonti rinnovabili e aumentare la consapevolezza energetica sui propri consumi. Sarà possibile contattare gli esperti scrivendo una mail a: [email protected] oppure telefonando allo 051-2193399 martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12.

Nicola Maria Servillo