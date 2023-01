Caro-carburante sui bus "Costi saliti di 15 milioni" Sindacati in allarme per il rebus biglietti

di Paolo Rosato

Con i prezzi del metano e del metano liquido alle stelle – e gran parte dei mezzi del nostro trasporto pubblico utilizzano quel tipo di carburante –, qualcuno continua a chiedersi: è ancora sostenibile per Tper mantenere il prezzo del biglietto del bus a 1 euro e 50 centesimi? E’ un tema complesso, perché su quel prezzo intervengono diversi fattori ed è fondamentale una scelta politica (in questo caso da parte del Comune), ma il giorno dopo il robusto aumento del biglietto del People Mover (11 euro per la sola andata) e in concomitanza con l’aumento de biglietto del bus a Ferrara (sempre Tper, si passa da 1,30 a 1,50 euro) ci si interroga se quel costo possa salire, a breve, anche sotto le Torri.

La risposta è ’no’, almeno secondo quanto filtra sia da Palazzo d’Accursio, sia da Tper. Per il 2023 non sarebbero previsti rincari, malgrado il vertiginoso aumento dei costi dell’energia che stanno gravando, ovviamente, anche sui costi del trasporto pubblico che è forse il settore più energivoro che esista. Però l’interlocuzione è in corso tra Comune, Tper e Srm, la società per i servizi alla mobilità. Da quanto emerge dall’amministrazione, il confronto ufficiale nonsarebbe ancora iniziato, ma sicuramente del costo del biglietto si arriverà a parlare prossimamente. Scambi di idee naturalmente ci sarebbero già stati, e se gli aumenti dell’energia resteranno quelli attuali è probabile che il tema venga affrontato, ufficialmente certo, non troppo in là. Il costo del biglietto a Bologna, va ricordato, è fermo a 1.50 (anche con la carta di credito, mentre a bordo con le monete è a 2 euro) da anni. "E’ avvenuto a Milano, dove il biglietto è a 2 euro e 20, e prima o poi avverrà anche qui – sottolinea Max Colonna di Uil Trasporti –. Se aumentano i costi, li puoi recuperare dal costo dei biglietti, dal finanziamento pubblico oppure da entrambi. Se va avanti così però, e non ce lo auguriamo, i nodi verranno al pettine: in uno degli ultimi incontri ci è stato comunicato che l’aumento del rincaro annuo per i costi dell’energia sono è stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro. E’ l’effetto del caro carburante, e c’è anche l’esempio delle ditte private in subappalto: hanno un costo chilometrico che non è sufficiente per ripagare il costo del servizio. Dopo il drammatico calo degli incassi a causa del Covid – conclude Colonna – siamo a un altro snodo cruciale".

Sulla stessa linea di preoccupazione Andrea Matteuzzi di Filt-Cgil. "La vera soluzione deve essere quella di integrare il fondo nazionale dei trasporti – spiega Matteuzzi –. Il tpl ha un ammanco in tutta Italia di un miliardo di euro: il governo deve garantire un maggiore finanziamento del fondo, se vogliamo parlare di un trasporto pubblico di qualità, anche ambientale. Altrimenti, e non deve accadere, bisogna scaricare quei costi sull’utenza, che è in difficoltà"