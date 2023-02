Caro energia Bologna, la città s’illumina di meno: il primo test promuove il Comune. Ok dei residenti: "Ora più lampioni"

Via Milano, ieri, nel quartiere Savena, alle 18.30 con la gradazione di luce ridotta

Bologna, 2 febbraio 2023 – L’illuminazione si abbassa, ma non preoccupa i bolognesi. Ieri al calar del sole è scattata l’ora X nei parchi e nelle strade della città, con lampioni accesi 13 minuti in meno al giorno e intensità ridotta del 50% fino alle 22 e del 75% dalle 22 allo spegnimento. La scelta del Comune per contrastare il caro-energia aveva suscitato nei giorni scorsi non pochi malumori, nonostante le rassicurazioni arrivate da Palazzo D’Accursio riguardo al tema sicurezza. Ma all’entrata in vigore della nuova misura gli animi sembrano essersi calmati e tra le persone si respira una certa tranquillità. Dai Giardini Margherita alla Lunetta Gamberini, quasi nessuno si è accorto dell’illuminazione più bassa.

"Sono assolutamente d’accordo – dice Eleonora – con la scelta del Comune visti i prezzi folli dell’energia. Se le luci rimangono così, penso che non ci sia alcun tipo di problema. Io attraverso quotidianamente i Giardini Margherita di sera perché abito qui vicino e non trovo differenze rispetto agli altri giorni". Anche Stefano, appassionato di corsa e frequentatore assiduo dei Giardini, non nota cambiamenti. "Il problema si crea – spiega – solo quando sono spente. La scorsa settimana un’area era al buio e io ho preferito passare da un’altra parte. In alcuni punti non sono presenti lampioni e questo non va bene, soprattutto per chi come me viene da solo". L’energia costa cara e i tagli quasi obbligati. Uno studio condotto da Demoskopika ha dimostrato che l’aggravio di spesa sulle casse dei Comuni italiani per utenze e canoni per la fornitura di energia elettrica e gas ammonta a quasi un miliardo di euro: Bologna è tra le situazioni più critiche, con un rialzo della spesa del 165%.

Tornando ai parchi, anche alla Lunetta Gamberini il risparmio sull’illuminazione non dà grandi preoccupazioni. "Da qualche mese arriviamo qui intorno alle 19 – raccontano Sandra e Rosa poco prima di iniziare un corso di yoga – e sinceramente non abbiamo notato differenze rispetto a prima. L’intensità dei lampioni ci sembra uguale, se è stata abbassata e questo è il risultato, allora va bene. Ci sono delle zone del parco in cui l’illuminazione manca del tutto, come l’ingresso da via Dagnini. Questo è un fattore che andrebbe migliorato perché una persona non si sente sicura a fare una passeggiata, soprattutto dopo gli ultimi episodi che sono successi proprio in queste zone".