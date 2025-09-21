Caro libri, fissato il tetto ai prezzi. Ma spesso viene ’sfondato’

Cari, carissimi libri con buona pace del tetto di spesa fissato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Un tetto molto spesso sfondato.

Introdotti nel 2008 e via via aggiornati, il Ministero fissa quali sono i tetti per l’acquisto dei libri scolastici e lo fa anno per anno. Questo perquanto riguarda tutte le scuole: dalle medie alle superiori.

Da notare che i tetti riguardano i libri obbligatori; nel computo mancano i facoltativi. Per la prima media, il limite complessivo ammonta a 299 euro; in seconda cala a 119 euro e in terza risale leggermente e veleggia sui 134 euro.

Più complessa la situazione per gli istituti superiori che annoverano molteplici indirizzi. Al liceo classico si va dai 341 euro del primo anno ai 331 euro dell’ultimo. Con una punta di 389 euro al terzo anno. Allo scientifico si va dai 326 euro della prima ai 316 euro della quinta. A scienze applicate e allo sportivo si comincia con 309 euro e si termina con 316 euro.

L’artistico, in prima, sborsa 279 euro, in quinta 210 euro. Scienze umane e scienze umane economico sociale al primo anno fanno spendere 326 euro; cinque anni dopo 252 euro. Assai caro il linguistico con 341 euro iniziali e 331 finali. Infine il musicale: da 289 a 210.

Passando ai tecnici: all’indirizzo economico il costo si aggira sui 324 euro; cinque anni dopo scende a 230 euro. Al tecnologico si spendono 341 euro al primo anno e 240 euro all’ultimo. Variegato il mondo del professionale. I libri più costosi sono per l’alberghiero: 319 euro in prima e 136 euro in quinta. In mezzo ci sono i 289 euro dell’odontotecnico (primo anno) o i 294 dell’agrario (primo anno)

Federica Gieri Samoggia