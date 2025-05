Caro parcheggio ti scrivo...

Gennasi

LA SUPPLICA

"Eminentissimi Signori del Traffico, vivo e lavoro in auto, senza requie. Già era difficile trovare un buco una volta, figuratevi oggi, nella Cantieropoli infernale. E adesso la ciliegina avvelenata sulla torta: la sosta a costi assurdi. Venerabili Sommi Amministratori: di quali orribili peccati ci siamo macchiati, miseri noi, per meritare cotanto castigo?". MAMMA E PAPÀ

I gestori dell’Osteria del Sole tornano a "sconsigliare" l’accesso ai bambini, troppo spesso accompagnati da genitori villani, ottusi, irresponsabili. È il remake di un brutto film da vietare ai minori. Povere creature!

VIA RIZZOLI

Terza supercena benefica sotto le stelle di Bimbo Tu e Fondazione Pass sabato 31, a favore di chi soffre di disturbi alimentari. L’anno scorso, grazie anche alle donazioni fuori pasto della Banca di Bologna e di altre aziende, furono raccolti 90.000 euro. Coraggio, una mano sul cuore e l’altra sul menu. Aggiungi mille posti a tavola…

DEM

Dal Pd escono una notizia buona e una ottima. La prima: la prossima Festa dell’Unità, tra agosto e settembre, avrà luogo al parco Cevenini, a Borgo Panigale. Evviva Maurizio! La seconda notizia, esaltante: per ripianare i debiti con la Fondazione Duemila e l’Immobiliare Castello, il partito dovrà chiudere soltanto 25 circoli dei 31 preventivati. E vai!

BASKET CITY

Domenica prossima in Fiera è in calendario lo spareggio per il primo posto nella stagione regolare tra la Virtus e Trapani, il club del simpatico, amabile, benvoluto Valerio Antonini. La diciamo grossa, molto grossa, ma la diciamo: scommettiamo che, una tantum nei secoli dei secoli, qualche (qualche) sostenitore della Fortitudo, pure strappandosi le vesti e chiedendo umilmente perdono all’Aquila, tiferà (meglio: non guferà) la V nera?