Caro Patrick, resta con noi E bona le’

Gianni

Gennasi

CALCIO

Sedicimila posti, 12 milioni di euro a carico del Bologna, inizio dei lavori nella prossima estate, per due stagioni (dal 2025 al 2027) campo di casa della prima squadra rossoblù. Eccolo, lo stadio temporaneo nell’area Caab-Fico, in attesa del Dall’Ara riveduto e corretto. A giudicare dai rendering, una riserva di lusso.

CHE FAME

Ci sono volute sei guardie giurate, di cui una finita al pronto soccorso, per placare la furia di una ladra che, al Pam di via Marconi, aveva riempito un borsone di sushi e altre prelibatezze senza passare dalla cassa. Sono rimasti tutti a bocca aperta. RIEN NE VA PLUS

È una buona idea aprire una sala slot nei pressi di cinque-sei luoghi sensibili (una chiesa, una casa di riposo, due scuole per l’infanzia, una palestra) e, tanto per esagerare, di un centro di sostegno ai ludopatici? Succede in via Donato Creti, alla Bolognina, sotto gli occhi degli sbigottiti i cittadini. I giochi, in Comune, sembrano già fatti. Scommettiamo?

UNO CONTRO UNO

Il leghista Giulio Venturi ha usato parole di fuoco (con ‘sto caldo…) per il collega della maggioranza Siid Negash, presentatosi qualche giorno fa a Palazzo d’Accursio in braghe corte e sandali. Troppo facile, per i consiglieri di sinistra, rimpallare all’avversario la performance dell’estate 2020, quando durante il lockdown si collegò da remoto in costume da bagno, seduto sulla sdraio. Uno a uno e bermuda al centro.