Caro-trasporti, assist di Priolo: verso il ticket unico

La Regione non ‘abbandona’ il Comune, considerando "legittime" le ragioni che hanno portato il sindaco Matteo Lepore ad alzare drasticamente i biglietti del bus e le tariffe della sosta. Su sollecitazione di Fratelli d’Italia, l’assessora regionale ai Trasporti Irene Priolo (foto) ricorda che a sua volta quando era a Palazzo D’Accursio ritoccò i biglietti dei bus ("Nel 2019 passammo da 1,30 a 1,50 euro, una manovra complessa ma venne portata avanti") e torna a evidenziare le carenze del fondo nazionale sul trasporto pubblico locale. In seguito alla scelta di Lepore in città "c’è stato un dibattito molto forte, ma mi pare che dall’annuncio della manovra ci sia il tentativo di ricomporre con le categorie economiche, guardando ai più fragili. Se questa manovra andrà anche nella direzione dell’integrazione tariffaria (bus e in futuro il tram, ndr) sarà positivo", dice Priolo. A sollecitare un intervento della Regione durante il question time è stato il consigliere regionale di FdI Francesco Sassone. "La Regione ha il 46% di quote Tper e i rincari sono stati giustificati con la solita favoletta dei tagli del governo", attacca il meloniano, che ribadisce come "il codice della strada vieti l’utilizzo dei fondi per la sosta per finanziare il post-alluvione". Priolo ricorda però che la Regione "ha competenza diretta sulle tariffe ferroviarie, Comune e Città metropolitana hanno competenza sulla gomma. Questo nulla ha a che fare con le quote di Tper". Peraltro – continua – "dei 390 milioni di fondo nazionale ne ripartiamo 240 sulla gomma, il fondo nazionale dei trasporti non ha l’incremento dovuto da diversi anni, spesso non riusciamo a coprire nemmeno l’inflazione".