Caro vita, la mossa di Lepore: “Pronta una manovra per aiutare il ceto medio, dalla casa fino ai servizi”

Bologna, 15 agosto 2025 – In quella che lui stesso ha definito come “l’estate delle fake news”, il sindaco Matteo Lepore riparte dal ceto medio. In particolare, dalla manovra d’autunno che Palazzo d’Accursio sta già mettendo a punto per provare a dare una risposta a quella che il primo cittadino definisce “la questione centrale per Bologna e l’Italia: quella dei redditi”. Una questione che richiama le urgenze del presente, ma che ha anche una prospettiva di più lungo respiro, ovvero la primavera del 2027, quando si tornerà al voto per rinnovare sindaco e Consiglio comunale.

Il potere d’acquisto delle famiglie si è via via ridotto dopo l’uscita dalla pandemia, i salari non hanno ancora pareggiato l’inflazione, esplosa dal 2022 in poi, e anche Bologna è diventata, negli ultimi anni, una città dal costo della vita sempre più inaccessibile per molti. Ridurre queste diseguaglianze è la vera sfida in vista del 2027?

“Quella dei redditi è senza dubbio la questione centrale per la nostra città e per l’intero Paese, anche perché il governo fatica a dare risposte concrete, le città italiane sono sempre più care e i salari continuano a non reggere gli aumenti del costo della vita. Per questo credo che il centrosinistra, come ha sottolineato anche il segretario del Pd Enrico Di Stasi, debba elaborare un vero e proprio ‘scudo sociale’ per le famiglie e per il ceto medio della nostra città, che dia risposte dal tema del costo dell’abitare fino a quello dei servizi”.

Uno scudo che, concretamente, come verrà dispiegato?

“Con una manovra che vorremmo chiamare ‘Bologna ti sostiene’ e che metterà risorse a disposizione della cittadinanza e che aiuterà soprattutto le famiglie del ceto medio. Siamo al lavoro per trovare le risorse, per quanto siamo costretti a operare in un quadro difficile, visto che il governo ha tagliato, per restare solo all’ultima Legge di Stabilità, altri 8 miliardi agli enti locali. Però ci sono una redistribuzione e un criterio di equità che vogliamo salvaguardare per aiutare, questa volta, non tanto le fasce ultime della popolazione, che sono già abbastanza sostenute, ma proprio il ceto medio bolognese. Ed è una precisa scelta politica”.

Si tratterà di aiuti diretti oppure di sconti sulle tariffe?

“Stiamo ancora valutando le varie possibilità sul tavolo. Le tariffe sono importanti perché permettono di tenere in equilibrio i servizi che eroghiamo. Però possiamo aiutare le famiglie anche in altri modi, sia economicamente sia aiutandole a prendere le scelte migliori quando si presentano situazioni o spese impreviste che cambiano radicalmente la vita. D’altronde ci sono dati economici preoccupanti che non risparmiano nemmeno la nostra regione, tra dazi e calo della produzione manifatturiera: dobbiamo essere pronti ad affrontare questo scenario”.

A settembre andrà ripreso in mano anche il progetto del ‘nuovo’ Passante: cosa vi aspettate dal governo?

“Ci aspettiamo un accordo positivo per Bologna. Mi va bene che l’opera consumi meno suolo di quanto previsto, ma anche che sia ugualmente efficiente come previsto fin all’inizio. E che al suo interno ci siano le compensazioni e le opere verdi già definite”.

La strada sembra in salita per ottenere questo pacchetto completo...

“Sono ottimista di carattere e molto determinato a raggiungere questo obiettivo. Penso che con il dialogo con l’esecutivo si possa raggiungere il traguardo”.

A proposito di verde: dopo le ultime polemiche con i comitati ha lanciato un ’servizio anti-fake news’. Di che cosa si tratta? Sarà una iniziativa strutturata per ribattere punto su punto ai dubbi su determinati interventi e cantieri? Rivedremo in giro le locandine del Comune come ai tempi di Cofferati?

“No, quello no. Ma in questo momento l’amministrazione sta realizzando tante cose in città: il dibattito sugli interventi è giusto, le critiche pure, però se si inventano le notizie e si strumentalizza la realtà, è un altro paio di maniche. Il servizio serve ai cittadini che vogliono contattarci per sapere di più su determinati interventi, visto che molti ci scrivono già perché sono preoccupati per un allarmismo che spesso si rivela infondato. Come per i cantieri del tram in piazza dell’Unità: con la modifica del tracciato originario abbiamo salvato 50 alberi, anche di più di quelli che sarebbero stati salvati con le modifiche proposte dal comitato dei residenti. Purtroppo quello abbattuto martedì è l’unico che non potevamo non abbattere. La realtà è che il comitato è contrario al progetto solo perché il tram passerà sotto le loro finestre. Degli alberi non gli interessa molto”.

Però è un dato di fatto che sulla gestione del verde c’è un malcontento diffuso, che va oltre i tradizionali schieramenti politici...

“Quella tra comitati, antagonisti e partiti di centrodestra mi pare più una saldatura da social che politica”.

Ma è possibile che tutto questo ‘movimentismo’ sia il preludio a una nascita di una lista nuova, magari a sinistra dell’attuale alleanza tra Pd e Coalizione civica?

“Mi concentro solo sul lavoro della nostra coalizione, che è molto solida e convinta del progetto di città che stiamo portando avanti. Le altre forze politiche le vedo piuttosto carenti di idee e proposte. E quando in politica gli opposti si attraggono, come sta avvenendo ora tra antagonisti e centrodestra, significa che c’è qualcosa che non va”.

Sotto le Due Torri sono aumentati anche i casi di fragilità sociale, come dimostra ad esempio il caso di piazzetta Guazzaloca di cui si è occupato il Carlino: come si affronta una situazione così delicata?

“Bologna purtroppo è in questo caso una cartina di tornasole del Paese, soprattutto per due fenomeni, ossia l’aumento della povertà e la difficoltà nell’accoglienza dei migranti. Qui arrivano tanti italiani da altre regioni, che magari restano pochi giorni o poche settimane, un po’ perché siamo un nodo ferroviario facilmente raggiungibile e un po’ perché siamo una città che attrae, anche con la speranza non solo di poter accedere a ottimi servizi, ma anche di trovare un lavoro o una sistemazione più stabile.

Per quanto riguarda i migranti, invece, le parole d’ordine della destra di governo stanno facendo un po’ acqua da tutte le parti, e il sistema di accoglienza soffre. Però Bologna non può e non deve rinunciare al suo spirito solidale: tutti coloro che sono in strada sono seguiti e continueranno a esserlo, perché in gioco c’è la vita delle persone”.

A ottobre sarà un anno dalla alluvione che ha colpito la città nel 2024 e i lavori strutturali per evitare che si ripetano queste esondazioni sono ancora fermi sulla carta. Per ora, infatti, si parla solo di delocalizzazioni...

“Il tema della delocalizzazione al momento non è presente in città, mentre so che si sta valutando in altri comuni dell’area metropolitana e bene ha fatto il presidente de Pascale a inserire la questione economica per dare alternative residenziali alle famiglie. Per i lavori strutturali su canali e torrenti, ovvero le vasche di laminazione, stiamo lavorando con il commissario Curcio, l’Autorità di Bacino e la Regione perché Bologna rientri nei piani speciali e abbia le risorse adeguate per realizzare i lavori. Ora spetta a queste autorità dirci come andare avanti, considerato anche che abbiamo pure risorse da utilizzare grazie al fondo climatico creato ad hoc”.