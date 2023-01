Carofiglio: "Le nostre parole che uniscono"

di Pierfrancesco Pacoda

È il momento più intimo della giornata, quello del raccoglimento, delle conversazioni approfondite, della riscoperta del ‘senso’ della famiglia. E’ ‘L’ora del caffè’ (Einaudi), che dà il titolo al libro che Gianrico Carofiglio (foto) e sua figlia Giorgia hanno scritto insieme e che presentano oggi in Salaborsa (ore 18). Introduce Susanna Zaccaria.

Carofiglio, di cosa parlate, lei e sua figlia, quando arriva l’ora del caffè che ha dato il titolo al vostro libro?

"Come ogni genitore con i propri figli, le parole tra di noi sono spesso leggere, si limitavano a dialoghi superficiali, quell’‘ora’ è stata l’occasione per superare questa patina e andare più a fondo, affrontando una serie di temi, in buona parte scelti da Giorgia, che riguardano la contemporaneità, il mondo nel quale viviamo, e che diventano così argomenti intorno ai quali gravita un rapporto nuovo tra padre e figlia. Così è successo a noi".

Dov’è la diversità, la novità di questo rapporto ritrovato?

"È nell’impegno che, grazie proprio alla conversazione, ognuno di noi mette nell’attraversare la barriera forse più difficile, quella che separa le generazioni. Siamo cresciuti in contesti diversi, dove l’approccio all’esistenza era completamente differente. Penso che l’ora del caffè sia una opportunità unica che ci è stata offerta per mettere in dubbio quelle che ognuno di noi ritiene siano le uniche verità e avvicinarsi all’altro. Scrivere questo libro con Giorgia, è stata una grande lezione di vita".

Giorgia Carofiglio, l’idea di fissare le vostre conversazioni di fronte a un caffè a chi di voi due è venuta?

"Avevamo realizzato insieme un podcast, che in maniera più informale raccoglieva le nostre chiacchiere. E’ stata una esperienza talmente affascinante e formativa, da spingermi a continuarla, trasformandola in un libro che, ovviamente, ha più rigore e aggiunge ai contenuti del podcast altri argomenti".

In che maniera la realizzazione del libro è stata, come dice lei, formativa?

"Sicuramente mi ha permesso di entrare di più nel mestiere di mio padre, quello dello scrittore, ho imparato la pratica della narrazione finalizzata a un libro, e questo è stato un primo importante passo di avvicinamento alla sua quotidianità, che spesso mi sfuggiva, presi come siamo ognuno dalle proprie attività. Ma la scoperta più grande è stata proprio la capacità che la parola ha di unire le persone, di farle conoscere meglio. Ho imparato, e questo è successo anche a mio padre, che dobbiamo mettere un grande impegno per andare oltre i preconcetti".

Giorgia e Gianrico Carofiglio, qual stato l’argoento più utile per comprendervi?

"Sicuramente quello del mondo del lavoro, della sua attuale fragilità, delle opportunità che mancano, o si presentano in vesti inedite e spesso poco decifrabili. E di quanto importante sia smetterla con la banalità che vede i ragazzi come una massa di fannulloni. Le intelligenze ci sono, troviamo insieme, attraverso un patto tra generazioni, la maniera per valorizzarle".