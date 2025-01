Carol Rama, universo multiplo a Villa delle Rose

Dare inizio a una nuova stagione del proprio percorso artistico, già segnato da una produzione ricchissima e ruggente, a 75 anni. E questo grazie a un incontro con un uomo illuminato e con una modalità mai considerata prima. Ma tutte queste coincidenze hanno bisogno di un fuoco che arde per essere capite, accolte, trasformate. Si tratta di quella ricettività speciale e complessa incarnata da Carol Rama, artista torinese nata nel 1918 e morta nel 2015, la cui biografia è un’avventura di passione, intuizione, sensibilità, funzione taumaturgica dell’arte, che da domani al 30 marzo si potrà gustare sui muri e nelle teche di Villa delle Rose grazie alla mostra Unique Multiples curata da Elena Re e promossa da Mambo in occasione di Art City.

Nel titolo c’è già l’essenza di questa artista role model – con quella treccia posticcia che iniziò a indossare in età matura su consiglio di Man Ray– che mai amò seguire le regole e che proprio a 75 anni, nel 1993, si appassionò all’universo "multiplo" grazie all’editore e stampatore Franco Masoero, ripercorrendo tutti i grandi temi che compongono il suo mondo. Passioni, personaggi, seduzioni, feticci (una predilezione per oggetti e materiali in qualche modo "rifiutati" dalla società) idilli che si ripercorrono tra le sale di Villa delle Rose, per la prima volta a Bologna, con l’intento di mettere in luce l’importante corpus di multipli prodotto da Carol Rama fino al 2005 con Francesco Masoero Edizioni d’Arte. E la cosa intrigante sarà scoprire come lei trasgredisse ampiamente i limiti della calcografia ortodossa, con risultati inaspettati che le suscitavano un senso di stupore e meraviglia tale da andare sempre oltre.

"Sul foglio stampato – spiega Elena Re – Carol realizzava spesso degli interventi ad acquerello per accendere il proprio racconto, oppure utilizzava lo smalto rosso da unghie per arricchire di fascino il suo stesso lavoro". Ecco perché nel percorso si incontrano delle teche con i suoi ‘smaltini’. E prosegue la curatrice: "Talvolta praticava dei collage con pezzi di camere d’aria o ritagli di grembiule da stampatore e addirittura il fax con una poesia dell’amico Edoardo Sanguineti poteva diventare il supporto fotoinciso per una sua acquaforte".

"Essere donna– scrisse invece Rama e questa frase apre la sezione ‘Personaggi’, una delle sette presenti nella mostra – vuol dire avere in parte tante necessità di lavoro, avere una vitalità incredibile, avere continuamente dei desideri che gli uomini manco ci pensano".