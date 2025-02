Caroli: "Spesso chi sembra vinto dalla storia poi lascia semi profondi"

Negli anni Sessanta il 38 di via Zamboni, facoltà di Lettere, era frequentato da un gruppo di "eccellenti". Definisce così i suoi compagni lo storico dell’arte Flavio Caroli: "C’erano il professor Dino Buzzetti, Stefano Bonaga, il filosofo…". Già da quei banchi, e con quel gruppo di eccellenti, era nata l’idea di riscrivere la storia dell’arte dal punto di vista dei vinti e non, come sempre accade, dei vincitori. Artisti controversi, dimenticati o misconosciuti, le cui idee e opere hanno nutrito e indirizzato l’evoluzione della disciplina. Caroli, nel libro ‘L’altra storia. I vinti vincitori’ (ed Rizzoli), che sarà presentato oggi alle 18 in Salaborsa, indaga una linea d’ombra dell’arte che da sempre lo affascina. "Già al ginnasio - confessa - cominciavo a non sopportare che la storia fosse scritta dai vincitori. Pure la mia tesi di laurea fu su un ‘vinto vincitore’ che amo moltissimo, Lorenzo Lotto. Mi resi conto del fatto che spesso il messaggio dei vinti è anche il più fertile".

Caroli, tra i suoi ‘vinti vincitori’ c’è anche il bolognese Annibale Carracci… "Il mondo si divide tra chi ’tifa’ Ludovico e chi ’tifa’ Annibale. Io ho sempre tifato Annibale, il quale ha creato il fiume più impetuoso di tutta l’arte moderna: il classicismo. Muore a 49 anni perché trattato male dai Farnese, grandi mecenati, soffre di depressione e di malinconia. È interessante perché pochi anni dopo viene pubblicato ‘Don Chisciotte’: siamo nel momento in cui inizia ad alzarsi il vento della depressione".

Cerca un riscatto per i ‘suoi’ artisti? "Sono stati vinti in vita, ma poi sono diventati vincitori. Bologna ha un altro vinto per antonomasia, Giuseppe Maria Crespi, che si è isolato nel suo studio al Pratello, dove aveva praticato diversi buchi per studiare la luce, osservare i diversi effetti e dipingerli. Ha incredibilmente anticipato l’Ottocento".

Perché inserisce nel volume anche Pelagio Palagi? Lo definisce ’acuto, psicologo, prodigo di una devota corrispondenza con i grandi’. "Rappresenta lo strano caso di uomo colto, ma anche egoista e chiuso, perfettamente in linea con il clima di quei primi anni dell’Ottocento. Straordinario nella ritrattistica, è stato importante per chi l’ha studiato, nonostante abbia mantenuto sempre una dimensione appartata, non clamorosamente pubblica".

E se dovesse comporre una storia dell’arte per le scuole, quali inserirebbe? "Nel 2000 ho scritto ‘La storia dell’arte raccontata da Flavio Caroli’, ma poi ho avuto un complesso di colpa perché, in qualche modo, anche quella obbediva alle leggi dei vincitori. Invece, secondo me, bisogna ragionare su chi ha portato avanti le proprie idee e ha influenzato il futuro. Così si dovrebbe scrivere la storia, cambiando mentalità".

Amalia Apicella