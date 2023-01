Carpanelli Warriors, il ’trasloco’ La nuova casa in Valsamoggia

Ufficializzato il massimo campionato di football americano, con la Prima Divisione – quella che interessa i Carpanelli Warriors – che scatterà il 5 marzo.

Sono nove complessivamente le squadre che prenderanno parte al torneo: accanto ai ragazzi Warriors (che avranno come ulteriore denominazione Stainless Steel Warriors Emilia) ci saranno i Guelfi Firenze, Panthers Parma, Dolphins Ancona, Ducks Lazio, Rhinos Milano, Mastini Verona, Skorpions Varese e Frogs Legnano.

Il mondo Warriors, che ha salutato lo storico coach Giorgio Longhi, che resta comunque un punto di riferimento, vivrà una vera e propria rivoluzione. Non solo per l’intesa sottoscritta in questi mesi con i Vipers Modena, ma anche e soprattutto perché cambierà radicalmente la casa dei Guerrieri.

Eravamo abituati, ormai da tempo immemorabile, a vedere i Carpanelli Warriors al centro sportivo Bernardi che, proprio lo staff dei Guerrieri, aveva ribattezzato Alfheim Field.

Per una serie di motivi, anche logistici, la nuova casa sarà al centro sportivo Crespellano, in via Verdi, nella Valsamoggia.

E i Guerrieri, che avranno anche un nuovo quarterback, il figlio d’arte Derek Green, esordiranno in casa il 12 marzo nel confronto con i Ducks Lazio.

E le partite successivi dei Carpanelli Warriors? Detto che la rosa dovrebbe subire diverse variazioni rispetto al passato (non ci sarà più, per esempio, Tiberio Calbucci), il secondo match è previsto il 18 marzo a Firenze, contro i Guelfi.

Nel weekend del 25-26 marzo, si giocherà ancora in casa contro i Panthers Parma.

Nuova trasferta a Varese, il 16 aprile, con gli Skorpions, subito bissata, il 29 aprile, dal confronto del Vigorelli con i Rhinos. Per rivedere i Carpanelli Warriors sul campo di casa bisognerà attendere la sfida del 14 maggio, di nuovo in Valsamoggia, con i Frogs. Sette giorni più tardi la trasferta ad Ancona con i Dolphins e la chiusura, il 28 maggio, ancora in casa, con i Mastini Verona. L’obiettivo dei Carpanelli Warriors è quello di crescere ancora e, possibilmente, di staccare il pass per i playoff.