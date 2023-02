Carracci, sosta selvaggia Ecco le barriere in cemento

Dai new jersey in plastica a quelli in cemento. In via Carracci, il Comune conferma e consolida il provvedimento contro la sosta selvaggia davanti alla stazione dell’Alta Velocità adottato lo scorso autunno. "Abbiamo buoni risultati e ora si passa alla fase due", spiega Valentina Orioli, assessora alla mobilità.

Intanto, il quartiere Navile propone di incentivare l’uso del Kiss and ride – il parcheggio sotterraneo dell’Alta Velocità – prolungando la sosta gratuita oltre gli attuali 15 minuti.

I new jersey per impedire la sosta selvaggia nel tratto di via Carracci tra via Fioravanti e via Matteotti, lato stazione, sono spuntati a fine ottobre, creando però problemi di congestione del traffico. A novembre è stata riaperta la doppia corsia tra via Fioravanti e via Dall’Arca: un corsello riservato a chi svolta in via Dall’Arca, l’altro a chi prosegue verso Matteotti. Obiettivo raggiunto. "Traffico fluido e inibizione della sosta impropria", spiega Andrea Mora, dirigente del Comune. Da qui la scelta di "una soluzione più strutturata". La sostituzione delle barriere è prevista a fine marzo.

È sparita "la fermata mordi e fuggi", spiega l’ispettore Oliviero Cotromano, della polizia locale, anche se "ci sono ancora temerari che si fermano sulle strisce pedonali". Ma nel complesso "le infrazioni sono calate, perché fisicamente non ci sono più gli spazi per commetterle".

I new jersey "hanno migliorato la situazione", afferma la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni. Che ritiene però necessaria "una promozione più importante" del Kiss and ride, partendo "da un potenziamento della segnaletica delle diverse entrate". Si chiede anche di valutare l’estensione temporale della sosta gratuita: "Crediamo che una valutazione rispetto ai 15 minuti si debba fare, anche rispetto ai possibili ritardi nell’arrivo dei treni, che possono essere frequenti".

Senz’altro "è necessaria una migliore segnaletica", affermano Stefano Cavedagna e Graziella Tisselli, capigruppo Fd’I in Comune e al Navile. E propongono di "estendere ad almeno 45 minuti la sosta gratuita". Cavedagna sottolinea anche "la difficoltà a usare i cellulari nel Kiss and ride, rendendo difficoltose le comunicazioni tra chi arriva in auto e chi in treno".