Carrera dei Piccoli a Castel San Pietro: trionfa Dolphin e Arancini 1

Dolphin e Arancini 1. Sono loro i vincitori della Carrera dei Piccoli edizione 2023, ma non inganni il risultato finale. A vincere, anzi a stravincere, sono stati tutti i 118 protagonisti della baby Carrera, un’onda di giovanissimi che ha invaso la piazza dimostrando ancora una volta quanto lo sport "made in Castello" sia sentito e vissuto anche, anzi soprattutto, dai giovani delle scuole. Oltre 100 erano stati gli iscritti nel 2022, 118 quest’anno. Alla fine, si diceva, nella finalissima delle scuole elementari a tagliare il traguardo per primo è stato il team Arancini 1, seguito da Raptor, Gufo, Acme, Banda Nibbiotti, Moretti Small, Beep Beep, Bomber e Dowlphin.

Questa la classifica per le medie: Dolphin, Moretti Big e Arancini 2. A completare la classifica Arancini 3, Rugbysti, Road Runner e Bomber.