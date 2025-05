Carrera dei piccoli, boom di iscritti. "Pronti a conquistare il pubblico"

La carica dei 100. Sarà ancora una volta una Carrera dei Piccoli dai grandi numeri quella che prenderà la scena domani affollando le vie del centro e soprattutto la piazza XX Settembre, che si preannuncia piena come nelle precedenti edizioni per incoraggiare e tifare i carreristi in erba. "Abbiamo 95 bambini iscritti, mentre 14 saranno i team in gara", snocciola numeri Sabrina Forni, presidente dell’associazione Club Carrera. Come nelle precedenti edizioni, i 95 partecipanti saranno suddivisi in due categorie: scuole elementari e medie. Equamente divisi anche i team, 7 per ciascuna categoria. Confermato il percorso, non dissimile da quello degli anni passati. Si partirà da piazza XX Settembre per risalire in Montagnola, poi discesa lungo via Manzoni e al termine della piazza curva a destra per tagliare la piazza e rimboccare via Matteotti. Alle 9.30 i bambini partiranno con le prove libere poi alle 11 e fino alle 12 cronometro alla mano per stabilire la griglia di partenza del pomeriggio.