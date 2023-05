Carrera dei piccoli, record di iscrizioni

Una Carrera dei Piccoli davvero… big. È record assoluto di iscritti per i ‘pulcini’ della Carrera, in pista domenica 14 maggio per un’edizione davvero dai numeri monstre. Gli iscritti per questa edizione 2023 saranno infatti 110, qualche unità in più dunque rispetto a quelli dello scorso anno, quando già erano stati polverizzati i record del pre-Covid. Diverso rispetto allo scorso anno sarà anche il periodo dell’anno, visto che nel 2022, per evitare la concomitanza con i lavori in via Matteotti, si scelse di spostare tutto a settembre, con risultati davvero importanti.