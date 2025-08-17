Carrera, il Nibbio schiera la terza macchinina

Non c’è due senza tre. Cala il tris il Nibbio, che ai nastri di partenza della Carrera 2025 si presenterà con tre macchinine. "Era già successo altre due volte, ma non chiedetemi quando", sorride Massimo Bondi, responsabile del team ‘capofila’, che più che voltarsi indietro e ricostruire gli anni delle ‘triple’ preferisce sporgersi in avanti, con affaccio sull’edizione che verrà. "Perché la scelta di presentarsi con tre macchinine? Più che lasciare ‘in panchina’ chi vorrebbe correre, meglio fargli assaggiare la pista, e mi fa piacere che molti altri team abbiano fatto lo stesso nostro ragionamento". E così, accanto al Nibbio, saranno titolari anche gli spingitori e piloti del Bianco Nibbio, seconda quattro ruote ormai collaudatissima da anni, e la novità del 3bbio, un nome che rimanda anche ad un’altra novità targata 2025.

"Abbiamo messo mano al logo, diciamo che abbiamo fatto un restyling, con tre rapaci stampati che avranno i colori di sempre: il bianco, il verde e il nero. Il logo lo avremo anche nelle magliette". E come ogni anno, preannuncia Bondi, le novità verranno svelate nel corso della Festa del Borgo, a settembre, dove ciascun team accoglierà i tifosi con un proprio stand in via Mazzini, tra musica, prelibatezze e, appunto, merchandising. Feste a parte, ormai da inizio e luglio si è cominciato a fare sul serio. Prove in centro e prove in viale Terme, ma per puntare a quale obiettivo? Bondi fissa i paletti: "E’ un paio d’anni che col Nibbio arriviamo quarti, partiremo anche questa volta con la voglia e la speranza di giocarci un posto sul podio, anche se non sarà semplice. Ci sono team come la Volpe e il Cavedano che sulla carta sono più avanti di noi, e dunque ci saranno ulteriori pretendenti per il podio. Sarà complicato insomma, ma ci proveremo".

Claudio Bolognesi