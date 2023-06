Carrera, il nodo delle date e delle gare

Si decide tutto la prossima settimana con le date delle prove serali e quella del recupero della Carrera dei Piccoli, che intanto ha visto sfumare la (remota) possibilità del 10 giugno per far scendere in pista i baby carreristi. Dubbi, e neppure di poco conto, permangono anche sulle prove libere estive. Con i lavori nel borgo che rischiano di non terminare a giugno, il rischio da evitare "è quello, come l’anno scorso, di dover fare due turni in una settimana - dice il presidente Andrea Vallisi - il che significa poco tempo di recupero per gli atleti e pochissimo per i meccanici per la messa a punte della macchinina tra una prova e l’altra".

Se non fosse disponibile il tracciato per giugno, però, condensando le libere a luglio (come l’anno passato) sarebbe inevitabile "almeno un doppio turno in una delle quattro settimane, considerando che l’intendimento è quello di fare, come da storico programma, cinque prove prima di agosto, quando ne verranno fatte due o tre". Entrando nel tema dei team, a tre mesi dalla gara sono al momento tre le squadre. Una gran bella notizia arriva anche sul fronte Carrera Rosa. L’auspicato aumento delle macchinine, sogno nel cassetto mai nascosto da Vallisi, dovrebbe essere quest’anno realtà. I team passeranno da tre a quattro con l’arrivo delle ragazze del Coyote, con mistero ancora fitto sul nome che verrà scelto per la nuova squadra.