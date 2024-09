Carrera in rosa. Vallisi: "La gara più bella"

La gloria e l’impresa irripetibile. Se per la Mora la settantesima edizione della Carrera è stata quella del grande ritorno e dell’indelebile firma su un’altra storica doppietta, per le Over il successo ha avuto il sapore di qualcosa di epico. Nella splendida gara tutta al femminil le ragazze del team guidato dall’ex presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi hanno messo in fila tutte le giovanotte degli altri team, conquistando un primo posto sul podio da mandare in bancarotta i bookmakers, fosse quotata la Carrera. "Ne ho vinte nove di Carrera Rosa. E’ vero che tutti i figli sono belli, ma questa sì, credo sia stata davvero la vittoria più bella", racconta Vallisi. "Avevamo una strategia di gara ben precisa e una certezza: per arrivare davanti avremmo dovuto sfruttare gli errori delle avversarie e le ragazze sono state straordinariamente brave a sfruttarle". A vincere, in fondo, spesso non è chi è più forte, ma chi è più bravo. E’ questa la lettura che dà Vallisi dell’impresa.

"E’ stata una gara stupenda, e il merito va davvero a tutti i team. La gara delle donne più bella di quella degli uomini? Capita ormai da anni, e la ragione è semplice, lo dico da qualche tempo: nelle donne le macchinine sono uguali, negli uomini la troppa tecnologia ha alterato gli equilibri. Così capita che nella Carrera Rosa possa vincere un team di straordinarie ragazze tra i 35 e i 40 anni, che si lascia dietro quelle, altrettanto splendide, di 20…".