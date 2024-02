Carrera, Vallisi fuori dai giochi: "Nessun rancore, spero vada bene"

Il futuro della Carrera in mano ai team, alla Pro Loco e al Comune. E’ questa la scelta fatta dopo l’addio al direttivo guidato da Andrea Vallisi, che ha chiuso il suo mandato e che non aprirà più una nuova parentesi.

I team, infatti, percorreranno una nuova strada, senz’altro non semplice: gestire la Carrera assieme a Pro Loco e Comune, senza dunque una figura apicale com’era Vallisi, senza un ‘presidentissimo’ che comandi la flotta. Vallisi, dal canto suo, ieri al Carlino ha dichiarato che sarebbe stato "disponibile a prolungare il suo ruolo per un’altra stagione, quella del settantesimo, in attesa dei tanti cambiamenti di questi prossimi mesi", ma spiragli non ce ne sono, e la nuova gestione sarà molto diversa dalla precedente.

"Tutti i team sono ben consapevoli della difficoltà e soprattutto della responsabilità anche civile che comporta fare il presidente dell’Associazione Club Carrera, e non essendo emerso un candidato per la sostituzione del presidente, è stata fatta la scelta di portare avanti il progetto in modo differente rispetto al passato, con coinvolgimento pieno di Pro Loco e Comune.

"Come la giudico? Semplicemente rischiosa in questo momento, ma non c’è dubbio che, da amante della Carrera che sempre resterà tale, il mio augurio è che venga fuori una prossima edizione meglio di tutte le precedenti, e che il crescendo prosegua anche negli anni a venire", commenta Vallisi, che da una parte non nasconde l’amarezza per "esser stato messo un po’ da parte", ma dall’altra, pur dichiarandosi "preoccupato", augura il meglio alla Carrera "soprattutto dopo un decennio non semplice come l’ultimo". Una preoccupazione, quella di Vallisi, che poggia su elementi che lui per primo conosce perfettamente.

"In questa fase – spiega – negli anni scorsi, si era già parlato di prove estive, di date, di orari, di chiusure del centro, quest’anno ancora non è stato possibile". La partita adesso è in mano a team, Pro Loco e Comune, con tempi che si assottigliano sempre di più e con diversi punti interrogativi. Quando sarà la Carrera dei Piccoli, a maggio o a settembre? Come si gestirà la Carrera Rosa che dovrebbe avere un incremento di team in gara? E quella maschile, che dovrebbe vedere al via un paio di team in più? Domande che necessitano quanto prima di una risposta per il 70esimo anno della manifestazione.

c. b.