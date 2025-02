Carri allegorici e maschere, scatta l’ora dello storico Carnevale

Doppia festa per le vie di San Pietro in Casale: domani, domenica 23 febbraio, e domenica 2 marzo il Carnevale. La manifestazione in maschera, coi carri allegorici a sfilare, la musica e il gettito per la gioia dei più piccoli ma anche dei grandi, giunge alla 154esima edizione.

Il Carnevale di San Pietro, iscritto nell’albo regionale dei Carnevali storici, avrà il suo culmine nella serata del 2 marzo, quando la maschera locale Sandron Spaviron, leggerà il suo "testamento", rigorosamente in dialetto, nel quale vengono messe alla berlina fatti e azioni dei sanpierini, chiudendo la celebrazione carnevalesca con la bruciatura della maschera di cartapesta. Da alcuni anni, alle sfilate invernali si è aggiunta anche la tradizionale sfilata estiva, quest’anno sabato 24 maggio.

Nell’occasione, qualche giorno prima, precisamente il 17 maggio, inaugurerà al Museo Casa Frabboni una mostra fotografica che sarà visitabile nei week end fino al 2 giugno.