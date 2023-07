Carta solidale, aiuti alle famiglie Pronti 400 euro per la spesa

E’ stata pubblicata da alcuni giorni nel sito istituzionale del comune di Castel San Pietro la nuova graduatoria definitiva per la selezione dei nuclei familiari che potranno ricevere la "Carta Solidale". La carta è elettronica, prepagata e ricaricabile, e contiene il contributo di 382,50 euro, previsto dalla legge di bilancio 2023, da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità. A ricevere la carta nel territorio di Castel San Pietro saranno in tutto 228 nuclei familiari. I nuovi elenchi dei beneficiari e degli esclusi, convalidati il 5 luglio dall’Amministrazione comunale, secondo le indicazioni della Circolare Inps, si possono scaricare in fondo alla pagina del sito accessibile a questo link: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itprocedimenticarta-solidale-per-acquisti-di-beni-di-prima-necessita. I beneficiari del contributo, individuati direttamente dall’Inps, sono nuclei familiari composti di almeno tre persone, residenti nel territorio comunale, che hanno Isee non superiore a 15mila euro, e non usufruiscono di altri contributi erogati dallo Stato, con priorità a quelli in cui almeno un componente è nato entro il 2009, seguiti da quelli con almeno un componente nato entro il 2005. Negli elenchi i nuclei sono identificabili dal numero di protocollo della dichiarazione Isee 2023 che hanno presentato quest’anno e le carte prepagate saranno intestate alla persona del nucleo che ha presentato la domanda. L’Ufficio Solidarietà del Comune è in attesa di ricevere dall’Inps i codici univoci delle carte prepagate e poi invierà per posta la comunicazione ai beneficiari.

c. b.