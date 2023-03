Cartelle Imu e passi carrai, errori e calcoli in eccesso. Segnalazioni ia Bologna e provincia

Non c’è solo il caso della cartella del Comune che chiede a Roberto Savi, all’ergastolo per i delitti della Uno Bianca, l’Imu arretrata. Ci sono anche altre segnalazioni di presunti errori. A partire dal ricalcolo dell’Imu che fa schizzare l’importo, inevitabilmente, in alto. Tant’è che chi ha ricevuto l’avviso con il nuovo conteggio ha deciso non solo di non pagare ma di far analizzare la questione a un legale. È successo al titolare di una casa di cura di Bologna che, però, ha chiesto di poter parlare direttamente con chi aveva inviato la missiva, la società Fraternità sistemi scs onlus.

"In una video conferenza – racconta – mi sono trovato di fronte un funzionario che fa parte di una società incaricata dall’amministrazione. Naturalmente non si è capito in base a che cosa sia stato effettuato tale ricalcolo, quindi vogliamo comprendere bene. La stessa cosa mi è successa con il passo carraio della mia abitazione privata che ho sempre pagato puntualmente. Di fianco alla mia casa c’è una persona che tale tassa non la paga. Ebbene questa società pretende che la paghi io. Ma siamo all’assurdo: quella non è casa mia...". Ma il caso dell’imprenditore non è l’unico. Altri casi sarebbero stati segnalati in provincia, in alcuni comuni che fanno parte dell’Unione Terre di Pianura. La società interessata alla riscossione è la Fraternità sistemi scs onlus che dal 2018 supporta il Comune di Bologna nell’attività di riscossione dei tributi.

Palazzo d’Accursio, infatti, dal 2013 ha affidato in appalto i servizi di supporto al recupero dell’evasione Imu aderendo alla Convenzione Intercent-ER (la centrale di costo dell’Emilia-Romagna).

L’affidamento in appalto di tali servizi comprende lo svolgimento di un insieme coordinato di attività finalizzato all’aggiornamento e manutenzione della banca dati, all’accertamento di fattispecie di evasione e di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari ed aree fabbricabili presenti sul territorio dell’ente.

L’aggiudicatario dell’ultima gara relativa al periodo 2019-2024 è il raggruppamento di imprese formato dalle ditte Municipia spa (mandataria), Credit-On srl (mandante) e Poste Italiane spa. (mandante).

Fraternità Sistemi è uno dei subappaltatori, autorizzato nell’ambito del contratto per le attività di controllo sul territorio. Da quello che risulta, gli avvisi inviati ad imprese e cittadini vengono comunque vistati dal Comune. Una volta ricevuto l’atto, con eventuale conteggio dell’Imu, ad esempio, il contribuente potrà accettare. O, in caso contrario, impugnare l’accertamento.