Cartelle pazze sui passi carrai anche a Decima

Si espande a macchia d’olio la vicenda delle ’cartelle pazze’ della Cosap: dopo il centinaio di residenti di Baricella e le decine di cittadini di Pieve di Cento ora risulta che l’errore della Città Metropolitana arrivi anche ai residenti della sp10, via san Cristoforo a San Matteo della Decima. Ma facciamo un attimo un passo indietro spiegando di cosa stiamo parlando: l’allarme è stato lanciato giorni fa dal sindaco di Baricella Omar Mattioli, e dopo quel primo avviso pubblico si sono susseguite le segnalazioni: a partire dal mese di settembre i cittadini coinvolti che hanno il passo carraio su una provinciale hanno ricevuto avvisi di accertamento per il pagamento della Cosap per l’anno 2019.

La maggior parte di loro ha verificato di non aver mai ricevuto prima il bollettino. Nell’avviso però sono previste anche le sanzioni: una tassa da 100 euro è cresciuta fino a 150. Decine di cittadini che l’avevano sempre pagata, e hanno continuato a farlo anche dopo il 2020, hanno ricevuto l’annualità 2019 solo nelle ultime settimane e con in più la sanzione. Quindi pare evidente che quei bollettini non siano mai arrivati. Così è capitato ad alcuni cittadini di via san Cristoforo: "Abbiamo letto l’articolo sul giornale e ci siamo riconosciuti in quanto accaduto perché siamo nella stessa situazione – dichiarano all’unisono –. Pensavamo di essere gli unici e invece siamo centinaia. Abbiamo chiamato da subito la Città Metropolitana per spiegare quello che siamo certi sia un loro errore e chiedendo spiegazioni. Ci è stato risposto, in modo chiaro, che non avrebbero cancellato le multe fatte e che avremmo dovuto pagare il bollettino giunto ora, ovvero con tanto di mora".

I residenti della sp10, che sono oltre una cinquantina, sono spaesati: "Alcuni di noi hanno pagato perché avevano paura che la sanzione aumentasse ulteriormente. Altri no. È una questione di giustizia: abbiamo pagato tutte le tasse che ci spettano da pagare, con costanza e precisione, ma questo è un errore che non fa capo a noi in alcun modo ed è quindi giusto che emettano un nuovo bollettino senza che venga applicata alcuna sanzione". Della vicenda è stato messo a conoscenza anche il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellagatti: "Ho letto che sono coinvolte anche Baricella e Pieve e sapevo che si era verificato lo stesso problema a Decima. Chiederò spiegazioni anche io, per i miei cittadini, a chi di dovere in Città Metropolitana. È mio dovere perché si tratta di giustizia".

Zoe Pederzini