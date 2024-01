Cartelli in via Andrea Costa. Il Comune rimuoverà quelli discordanti

La giungla di cartelli sparirà. Le vecchie indicazioni, che delimitavano la zona 30 già in vigore nel dedalo di strade tra le vie Saragozza e Andrea Costa, saranno rimosse. Sicuramente non ci saranno più a partire da martedì prossimo, il giorno segnato con il rosso sul calendario da tutti gli automobilisti bolognesi, quando i vigili della polizia Locale potranno iniziare a elevare le sanzioni per chi non rispetterà il nuovo limite di 30 chilometri all’ora. Rimarranno ovviamente i ‘bolloni’ a terra e la nuova segnaletica in tutte le strade dove scatterà il piano della Città 30, mentre quella più vetusta sarà sistemata e aggiornata.

Dopo il nostro reportage insieme con il tecnico impiantista di Cna a bordo del furgone, raccontato ieri sulle pagine del Carlino, tra tempistiche ultra dilatate, rallentamenti e disagi, il Comune ha spiegato come mai, affacciandosi su via Andrea Costa da via Breventani, o da via Guidotti e dintorni, è ancora possibile trovare un cartello che indichi la fine della zona 30, quando invece anche il tratto finale di via Andrea Costa rientra nel raggio dei nuovi limiti di velocità. Non è più possibile, quindi, procedere a 50 all’ora.

È chiaro come, con l’ingente campagna pubblicitaria messa in atto e la valanga di banner, segnali, cartelli, pannelli, stendardi e altri strumenti che segnalano la nascita di una Bologna che rallenta, si possa essere generata una sovrapposizione tra la nuova segnaletica e quella già presente. Alcuni segnali stradali, insomma, sono sfuggiti agli occhi di chi ha pianificato la nuova viabilità, o comunque la loro rimozione è stata programmata come ultimo atto del percorso, proprio a ridosso del termine della fase sperimentale e l’avvio della fase effettiva, quella con le sanzioni.

Mancano pochi giorni e l’orologio ricorda che, presto, i bolognesi dovranno adeguarsi volenti e nolenti al giro di valzer e al cambio di norme. Proprio durante il reportage del Carlino e Cna, diversi utenti della strada hanno superato il furgone utilizzato per l’esperimento suonando il clacson, o inveendo contro l’autista. Bisogna ancora abituarsi, insomma. È normale pensare che per i primi periodi continuerà a essere così, come è normale pensare che già fra qualche settimana i cittadini possano aver capito meglio la rivoluzione in atto per quanto riguarda la mobilità. E che l’obbligo di viaggiare a 30 all’ora non deve essere visto come un modo prudente di affrontare il viaggio in strada, ma come un obbligo parte integrante della nuova quotidianità. Allora, forse, continueranno i borbottii e gli sbuffi, ma si suonerà meno il clacson, nella convinzione che ormai, a Bologna, bisogna andare più piano.

Francesco Moroni