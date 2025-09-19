Cartelli speciali in paese: "Abbattiamo le barriere"

Ozzano dell’Emilia diventa ‘Città in CAA’ grazie all’installazione di una cartellonistica di Comunicazione Aumentativa e Alternativa nei luoghi pubblici. Si tratta di indicazioni e tabelle che facilitano la comunicazione e l’informazione per persone con bisogni comunicativi complessi, utili anche per turisti e anziani. Di fatto è stata posizionata una segnaletica accessibile a tutti, facilmente comprensibile grazie anche a delle illustrazioni. Un’iniziativa possibile grazie al contributo economico dell’Unione Savena Idice e al supporto operativo dell’associazione Fare Leggere Tutti a.p.s., insieme alla supervisione della dottoressa psicologa Viviana Cardinale. "L’obiettivo di questo progetto è molto semplice, ma fondamentale per un’inclusione a 360 gradi – spiega l’assessora alle Pari opportunità, Alessia Cuomo –. Vogliamo abbattere le barriere comunicative favorendo autonomia e partecipazione. Gli strumenti introdotti spaziano dall’etichettatura visiva di ambienti e oggetti all’utilizzo di tabelle tematiche e regole visive, fino a ’task analysis’ che guidano passo dopo passo nelle azioni quotidiane".

I nuovi cartelli sono stati installati nella biblioteca comunale, al museo Claterna, presso l’Urp e Servizi demografici del municipio, parchi pubblici, stazione ferroviaria e uffici di pediatria e neuropsichiatria infantile, centro giovanile e a ridosso di attraversamenti pedonali o fermate del bus. Un progetto che non si è limitato all’installazione della nuova cartellonistica perché ha previsto anche la formazione di alcuni operatori e la raccolta di dati per monitorare l’impatto delle azioni, in linea con l’esperienza già avviata in altre città italiane.

"Questa iniziativa rende Ozzano dell’Emilia una città in CAA – conclude l’assessora Alessia Cuomo –, parte di una rete sempre più ampia che promuove il diritto alla comunicazione per tutti. Rendere accessibili gli spazi civici significa dare a ogni persona la possibilità di comprendere, partecipare ed essere autonoma. Un passo concreto per costruire una comunità più accogliente, inclusiva e attenta ai bisogni di ciascuno".