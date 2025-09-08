Cartellini rossi in piazza a Bologna contro Israele, la protesta per la partita con gli Azzurri

Bologna, 8 agosto 2025 - Decine di cartellini rossi sventolati in piazza a Bologna contro la Nazionale di calcio di Israele, che tra pochi minuti giocherà contro quella dell'Italia. Gli Azzurri infatti sfideranno gli israeliani in una partita valida per le qualificazioni della Coppa del mondo 2026. Ma a Bologna scatta la protesta contro la partecipazione dello Stato ebraico ai tornei internazionali. "Tifiamo ancora Palestina", gridano Tpo, Labas, Hic sunt leones-football antirazzista e Offside Pescarola, che hanno promosso l'iniziativa in piazza Maggiore, dove centinaia di persone, replicando il celebre gesto dell'arbitro nei confronti di un giocatore che sta per essere espulso, hanno sventolato il cartellino rosso per Israele.

La protesta contro la Nazionale Istraeliana: cartellini rossi, striscioni e fumogeni in piazza Maggiore a Bologna (foto Schicchi)

Una campagna, quella di "Show Israel the red card", nata dai tifosi del Celtic Glasgow, e che chiede l'esclusione di Israele da qualsiasi competizione internazionale, "come è successo con la Russia". Gli Azzurri affronteranno la rappresentativa israeliana stasera in Ungheria, in campo neutro, e il 14 ottobre a Udine, due partite di calcio "nel bel mezzo del genocidio", dicono gli attivisti. "23 mesi di violenza che per quel che riguarda il solo ambito sportivo hanno visto circa 400 tra calciatori e calciatrici perdere la vita, portato alla distruzione quasi totale di strutture per la popolazione palestinese, ridotto gli stadi a centri di detenzione e campi per sfollati, costretto la federcalcio palestinese a sospendere a tempo indeterminato le attività".

La presenza di Israele, non solo della Nazionale ma anche di club, all'interno dei tornei sportivi internazionali viene vista come un tentativo di "sport-washing, mentre la sua federazione ospita 12 squadre dei coloni in Cisgiordania, violando lo statuto Fifa e i valori del calcio, che dovrebbero essere inconciliabili con violenza, apartheid e occupazione".

Per questo, proseguono, "migliaia di tifosi e tifose nel mondo e in Italia chiedono l'esclusione della federcalcio israeliana dalla Fifa, come hanno fatto qualche giorno fa anche gli allenatori di calcio italiani dell'Aiac, ricordando che 'nessun Paese che commette un genocidio può avere un ruolo sulla scena globale'".

Con il flash-mob di oggi parte una mobilitazione che arriverà fino al 14 ottobre con una manifestazione a Udine in occasione del match di ritorno tra le due Nazionali. Di nuovo, assicurano gli attivisti, "con tanti e tante che mostreranno il cartellino rosso a Israele, alla sua arroganza coloniale e alla sua violenza genocida contro la popolazione". In risposta alla presenza di Israele, concludono, "tifiamo ancora Palestina".