Cartello choc al Cassero. Insulti omofobi e vandalismi

Spunta cartello choc al Cassero. ‘Spazi liberi, via tutti i froc*”, poi manifesti strappati e volantini buttati via. "Dev’essere accaduto la mattina (ieri, ndr), perché al termine della nostra serata, finita particolarmente tardi, attorno alle 7.30 del mattino, la situazione era regolare – spiega Camilla Ranauro, presidente del Cassero –. A trovare quello scempio, la nostra responsabile della logistica. Hanno strappato le locandine della campagna del nostro centro di documentazione ‘Ricordare con orgoglio’ e anche quelle dello spazio antidiscriminazione, spazio che serve appunto a denunciare discriminazioni e violenze. Hanno buttato i volantini giù dal ponticello".

Non è la prima volta che succede una cosa simile: "Questo è il terzo blitz contro di noi – sottolinea –, a novembre hanno agito due volte buttando a terra il nostro striscione che era appeso alla ringhiera davanti e, guarda caso, sempre all’indomani di manifestazioni dell’estrema destra, quella delle camice nere e quella della ronda in Bolognina".

E questa volta (ieri) "abbiamo chiamato i carabinieri, denunceremo tutto". Questo attacco, incalza Ranauro, "è più diretto, sembra indirizzato proprio alla sede del Cassero e, allo stesso tempo, colpisce tutta la comunità Lgbt di Bologna. Noi vediamo un collegamento tra i tre episodi, c’è un escalation omofoba ed è preoccupante".

Non solo. "C’è anche un discorso istituzionale contro la comunità Lgbt non solo a livello nazionale, ma anche locale tramite continue interrogazioni della destra contro l’assegnazione di fondi al Cassero. Ci sembra che questa violenza sia quasi legittimata in un clima sempre più omofobo".

Chiara Gabrielli