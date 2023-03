Cartello sbagliato a Bologna: via Malvasia diventa via Malavasi

Il cartello sbagliato: via Malvasia diventa via Malavasi

Bologna, 20 marzo 2023 – Non solo vie dai nomi particolari a Bologna, come racconta anche il nostro podcast di oggi. Ma anche strade dai nomi sbagliati, almeno sui cartelli che annunciano i cantieri.

E’ così che in un attimo, sulla tabella gialla, via Malvasia diventa via ‘I. Malavasi’. Scritta che campeggia sotto un bell’’attenzione’, e in un attimo scoppia il tormentone sui social.

I lavori in questione sono quelli per il rifacimento della copertura del canale Ravone. E il cartello annuncia una “deviazione al transito veicolare su via Saffi, in direzione porta San Felice con sospensione della corsia riservata nel tratto di via Veneto /Porta San Felice. Telecontrollo disattivato”.

I lavori andranno avanti da oggi, 20 marzo, fino al 30 maggio 2023.