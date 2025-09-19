Cartiera, la casa della moda etica. Recupero, riciclo e riparazione: “La nostra filosofia? Nessuno scarto”

Un laboratorio di moda etica, pelletteria e tessuto del lusso utilizzando dei materiali che sarebbero altrimenti destinati allo smaltimento. Cartiera nasce nel 2017 dalla collaborazione tra la cooperativa Lai-momo ed Ethical Fashion Initiative. Dal Mali all’Afghanistan, il progetto delle Nazioni Unite promuove lavorazioni artigianali locali all’interno del mercato della moda, garantendo standard etici e di qualità in ogni processo produttivo.

Tatiana Di Federico, direttrice Laboratorio Cartiera, e Andrea Marchesini Reggiani, presidente della Cooperativa Abantu, come si svolge il vostro lavoro?

«Cartiera agisce sulla microprogettualità, ed è formata da 20 persone che lavorano su temi progetti sociali, ambientali ma anche di condivisione. Inoltre, in particolare, ci occupiamo di aiutare le persone a rendersi autonome. Produciamo accessori in pelle e tessuto, recuperando materie prime di elevata qualità, lavorate secondo le tecniche dell’artigianato Made in Italy, impiegando persone in condizioni di svantaggio, nel nostro caso rifugiati richiedenti asilo sul territorio e soggetti con disabilità. o italiani con disabilità».

«Not Charity, Just Work».

«Abbiamo costruito dei percorsi di autonomia, attraverso un lavoro regolare e dignitoso. Tutti i nostri artigiani e artigiane infatti sono assunti a tempo indeterminato».

In cosa consiste il progetto con Lamborghini?

«Si traduce nella possibilità di andare a recuperare ritagli di produzione che derivano dalla selleria di Lamborghini. Da 4 anni lavoriamo, recuperiamo e trasformiamo i loro ritagli in prodotti che loro rivendono nelle loro 180 concessionarie o nell’e-commerce con apposita targhetta apposita del progetto».

Invece con Fendi?

«Recuperiamo delle rimanenze di magazzino. Fendi le manda a noi per creare un magazzino di sostenibilità. Abbiamo una vasta offerta di pellami che proponiamo ad aziende terze che vogliono produrre un gadget sostenibile. Non solo, quest’azienda ha anche accompagnato la nascita nel nostro laboratorio nel 2017, donando know-how e macchinari. Siamo nella loro filiera del packaging di tessuto».

Come ridate vita alle cose?

«Diverse ‘r’: recupero, riciclo e riparazione. Noi siamo in quella del ‘recupero’, diamo una nuova vita a dei materiali che sono considerati alla fine del proprio ciclo d’esistenza. Questo si definisce ‘upcycling’ quando ridai al materiale un valore superiore a quello di partenza. La nostra filosofia Nessuno scarto».

Siete anche un canale ‘business to client’?

«Abbiamo una linea b2c che produciamo per il cliente privato che vuole partecipare al nostro progetto. Vendiamo una serie di borse a marchio Cartiera sia fisicamente in via Boldrini, sia in e-commerce».

Poi ci sono i luoghi.

«Ci chiamiamo Cartiera perché abbiamo scelto di porre la nostra sede in una parte della vecchia attività omonima di Angelo Rizzoli, a Lama di Reno. Un’attività vitale per quest’area e lo è stata fino al 2006. Per noi è stato importante far rivivere un pezzo di questa storia, recuperando la casa delle maestranze».

Come vedete il futuro?

«Oggi notiamo più consapevolezza. Ma dipenderà molto dal consumatore e dalla responsabilità sociale delle imprese».

Qual è il vostro obiettivo?

«Far crescere l’attività in modo che abbia un maggior impatto a livello sociale e ambientale. Vediamo che quello che abbiamo creato può essere molto potente per le persone che lavorano con noi».